HC Tilburg treft Cartouche in play-outs

Bossche kickbokser Mohammed Jaraya maakt comeback in Parijs

21 mei Het was een tijdje stil rond het Bossche kickbokstalent Mohammed Jaraya (22), maar dinsdag werd bekend dat hij in juni in Parijs zijn comeback maakt bij Glory. En dan niet als weltergewicht (-77 kilogram), maar als lichtgewicht (-70 kilogram). In die gewichtsklasse was hij bij Enfusion al eens wereldkampioen.