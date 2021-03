HC Tilburg trekt in spektakelstuk met Amsterdam aan het kortste eind

Column ‘Atleten als Björn Koreman tonen aan wat er sportief nog haalbaar is voor kroegtij­gers’

6 maart Jarenlang maakte hij meer meters in het uitgaansleven dan op loopschoenen. Voor Björn Koreman begon het weekend op donderdag met een potje handbal met vrienden in Den Bosch. Daarna volgde de kroeg; in Hank waar De Kelder nog bestond, in Raamsdonksveer en in zijn woonplaats Geertruidenberg. Allemaal verleden tijd.