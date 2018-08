HC Tilburg verliest eerste oefenduel

,,Om eerlijk te zijn, maakt het mij niet zoveel uit of we nu met 0-10 winnen of verliezen. Het gaat erom dat we progressie boeken en het team tactisch goed gaan neerzetten. Daarover ben ik tevreden”, zei assistent-trainer Dennis Dijkshoorn, die hoofdcoach Jeroen Delmée verving. Hij is met de Franse hockeyploeg op trainingsstage.