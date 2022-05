HC Tilburg volbrengt missie en wint voor het eerst in 182 dagen: ‘Dan weet je waar je het voor doet’

Het zelfvertrouwen van HC Tilburg kreeg na de kelderkraker met SCHC een flinke oppepper in aanloop naar de play-outs. De ploeg van coach Sjoerd Marijne won na 182 dagen weer eens en verzekerde zich met de zege van de tiende plek in de Tulp Hoofdklasse.

De voorbereidingsweek was anders dan de hockeyers waren gewend. Dit keer geen training op dinsdag, maar een bezoek aan een militaire stormbaan. ,,We zijn met zijn allen kapotgegaan. Op het moment zelf was het niet leuk, maar uiteindelijk was dit een mooie middag. Het brengt je als team ook dichter bij elkaar”, zei aanvoerder Felix Gulinck over de teambuildingactiviteit.

Dat was op het veld terug te zien. HC Tilburg knokte, oogde energie en toonde veerkracht bij tegenslag – al was het hockeyend niet altijd even goed. Deze mentaliteit leidde wel tot de eerste driepunter sinds 31 oktober 2021 (2-3 op bezoek bij SCHC).

Door de overwinning stelden de hockeyers de tiende plek veilig, waardoor de nog onbekende nummer drie uit de promotieklasse de tegenstander wordt om lijfsbehoud in de play-outs - door HC Tilburg omgedoopt tot ‘stay-ins’ om de nacompetitie positief te benaderen. In theorie kon HC Tilburg nog rechtstreeks degraderen. Hurley had door een Houdini-act kunnen ontsnappen, maar de hekkensluiter verloor op bezoek bij Oranje-Rood waardoor het doek definitief viel.

Geel SCHC-keeper

Er stond dus voldoende op het spel tussen de twee staartploegen en dat zag een volgelopen Oude Warande ook terug binnen de lijnen. ,,Technisch gezien was het niet de beste wedstrijd”, oordeelde Rik Sprengers, die volgend jaar bij topclub Kampong speelt. ,,Iedereen zat vol energie en keek erg uit naar deze wedstrijd. Dat heeft de doorslag gegeven.”

En ook SCHC wilde o zo graag. Buiten Bilthoven won Stichtsche bijna vijf jaar geleden voor het laatst een hoofdklassewedstrijd. De gretigheid, misschien was het wel de spanning, moest SCHC bekopen met een gele kaart voor de keeper; Matthijs Odekerken kwam wild uit en moest vijf minuten naar de kant.

Dat overkwam HC Tilburg in 2015, in de slotfase van het beslissende play-offduel met SCHC. De inmiddels gestopte doelman Camille van Emstede kreeg geel en een strafbal tegen, wat uiteindelijk degradatie uit de hoofdklasse inleidde.

Paniekhockey

HC Tilburg profiteerde niet met het grootste wapen, strafcornerspecialist José Leandro Tolini, van het doelmanloze-SCHC. Nee, de Argentijn sloeg een hoge bal binnen en maakte zijn eerste veldgoal van het seizoen, toen Odekerken aan de kant zat: 1-0.

Na rust speelde de thuisploeg naar eigen zeggen beduidend minder. SCHC kwam terug via een rake strafcorner van Cédric Terwel, waarna Tolini ook toeslag vanaf kop cirkel: 2-1. De Argentijn maakte zijn veertiende doelpunt en scoorde opnieuw tweemaal tegen SCHC.

In de slotfase speelde HC Tilburg paniekhockey, het dreigde alsnog mis te gaan. Maar de thuisploeg hield stand, ook dankzij doelman Sander van Berkel. ,,Je bent een heel seizoen bezig en wint weinig. Een succesbeleving heb je gewoon nodig, dan weet je waar je het voor doet”, jubelde coach Marijne na afloop. Het zelfvertrouwen van HC Tilburg kreeg een flinke oppepper in aanloop naar ‘stay-ins’.

20. Tolini 1-0, 46. Terwel (sc) 1-1, 52. Tolini (sc) 2-1