HC Tilburg weer aan de bak: ‘We kunnen representatief team opstellen’

Alle seinen staan op groen, zegt trainer Jeroen Delmée. ,,We hebben genoeg spelers op papier om een representatief team op te stellen, maar de vraag is hoe we er fysiek voorstaan.” De hoofdcoach van HC Tilburg maakt zich zorgen over de gesteldheid van zijn spelers. Bijna de halve selectie kampte met corona en de een reageerde heftiger daarop dan de ander. ,,Een aantal heeft heel veel geslapen, een paar had spierpijn, koorts of helemaal nergens last van.”