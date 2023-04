HC Tilburg wervelt in burenruzie: ‘Dat Push boven ons stond, zat ons niet lekker’

In Breda bleef de Brabantse derby tussen Push en HC Tilburg eerder dit seizoen spannend tot de laatste seconde. Het verschil in de burenruzie op de Oude Warande was na één kwart al onoverbrugbaar. Dat Push hoger op de ranglijst stond, zorgde voor extra motivatie: 5-1.

Lang was het ondenkbaar dat HC Tilburg en Push tegenover elkaar zouden staan op het tweede niveau van Nederland. De laatste keer was alweer zeven jaar geleden, toen nog de overgangsklasse. En een jaar daarvoor vochten beide ploegen nog om lijfsbehoud in de hoofdklasse. Push degradeerde roemloos met slechts twee punten, HC Tilburg redde het niet in de play-outs tegen SCHC.

HC Tilburg promoveerde direct daarna, Push daalde verder af. Bij de invoering van de promotieklasse (2018-2019) degradeerden de Bredase hockeyers opnieuw. Dus wachtte voor hen de overgangsklasse, het derde niveau, terwijl HC Tilburg juist op weg leek om een stabiele hoofdklasser te worden. De Brabantse ploegen kwamen elkaar nog regelmatig tegen in oefenduels, die HC Tilburg vaak won (soms met ruime cijfers).

Push ongeslagen kampioen in overgangsklasse

Maar in sport kan het snel veranderen. Push greep afgelopen seizoen in de overgangsklasse de titel door ongeslagen te blijven en 60 van de 66 punten te pakken. Aan de andere kant degradeerde HC Tilburg via de play-outs doordat Voordaan de shootouts twee keer beter nam.

Quote Misschien was het feit dat Push hoger staat een beetje brandstof om er goed overheen te gaan. Dat hebben we mooi gedaan samen. Miel van den Heuvel, HC Tilburg

Ineens zijn de verschillen dus minder groot. Push stond zelfs voor de derby boven HC Tilburg op de ranglijst. ,,Nee, dat zat ons niet helemaal lekker”, erkende Miel van den Heuvel. ,,Misschien was het ook wel een beetje brandstof om er goed overheen te gaan. Dat hebben we mooi gedaan samen. We spraken er wel over in aanloop naar de wedstrijd, maar we zijn vooral met onszelf bezig.”

In Breda bleef het spannend tot de allerlaatste minuut. HC Tilburg kwam goed weg tegen Push. Doelman Stijn Vernes was zelfs even de held van de dag, omdat hij de eerste strafbal van Jip Krens stopte. De tweede ging er wel in, waarna drie minuten voor tijd Thijs Bams alsnog de 1-2 maakte.

Twee rake strafcorners Rik Gosens

Maar op eigen veld liet HC Tilburg zien dat enige ervaring in de hoofdklasse daadwerkelijk het verschil kan maken, al is de selectie flink verjongd na de leegloop afgelopen zomer. ,,We begonnen echt heel gefocust”, zei Van den Heuvel. ,,Goos (Rik Gosens, red.) gooit meteen die strafcorner binnen en daarna blijven we doorgaan.”

Luke Peters verdubbelde de voorsprong, waarna Van den Heuvel zelf de 3-0 maakte. Daan Specken zorgde met een rake strafcorner voor de 4-0. ,,Ik denk dat we de beste eerste helft van het seizoen spelen”, zei de 21-jarige aanvaller. Na rust ging HC Tilburg vrolijk door, maar bleef voor Push de schade beperkt tot 5-0 (strafcorner Gosens). Gijs Maas maakte de Bredase eretreffer.

Quote De wil om hier een resultaat te halen, was mooi om terug te zien. We hebben het strijdplan bijna tot in perfectie uitgevoerd Dennis Dijkshoorn, coach HC Tilburg

Voor het eerst dit seizoen won de ploeg van Dennis Dijkshoorn zonder in moeilijkheden te komen. ,,Dat dit de beste wedstrijd is, wil ik niet zeggen. We hebben meerdere goede wedstrijden gespeeld. Het gaat erom dat we onszelf belonen”, zei de coach. ,,De wil om hier een resultaat te halen, was mooi om terug te zien. We hebben het strijdplan bijna tot in perfectie uitgevoerd.”

Door de winst klom HC Tilburg weer over de buurman heen. De hockeyers zullen vandaag met een goed gevoel zijn opgestaan.

HC Tilburg - Push Scoreverloop: 5. Gosens (sc) 1-0, 14. Peters 2-0, 17. Van den Heuvel 3-0, 32. Specken (sc) 4-0, 57. Gosens (sc) 5-0, 59. Maas 5-1 Strafcornerverhouding: 4-4 Groene kaarten: Gagnard, Neumann (Push)