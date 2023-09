HC Tilburg wil met echt Tilburgs gezicht weer op het hoogste niveau spelen: ‘Topsport is een levenswijze’

HC Tilburg wil geen jojo zijn. Dan weer hockeyen in de hoofdklasse, dan weer een treetje lager in de promotieklasse. Het mannenteam wil stabiel groeien, zodat het over een aantal jaar structureel op het hoogste niveau kan spelen met eigen jongens en spelers uit de regio.

Met enthousiasme wordt er bij de hockeyers van de Tilburgse club gewerkt aan het uitkomen van dromen, maar voordat het zover is moeten er stappen worden gezet in de promotieklasse. Afgelopen seizoen eindigden de mannen van HC Tilburg op dat niveau als zevende, dat was de slechtste eindklassering ooit. ,,Afgelopen twee jaar zijn we dertien basisspelers kwijtgeraakt”, blikt coach Dennis Dijkshoorn terug, een jaar geleden tien en nu weer drie.

Dijkshoorn begon vorig seizoen als hoofdcoach bij de club en moest na de degradatie een nieuw team bouwen. Er werd bewust gekozen om het roer om te gooien. De club besloot in te zetten op eigen talenten en spelers uit de regio. ,,We werken met toptalenten, die dromen van spelen in de hoofdklasse. Samen werken we er keihard en met heel veel plezier aan om die droom te laten uitkomen.” Alleen dat kost tijd. ,,We zijn bezig met een proces en dat vraagt geduld. Het kost tijd om spelers te ontwikkelen.”

Zodra het om de knikkers ging, gaven we niet thuis Dennis Dijkshoorn

Gehoopt op meer progressie

Zo stroomden een aantal spelers door uit de jeugd en zij hadden nog geen ervaring in het seniorenhockey. Terwijl anderen het niet gewend waren om vijf keer in de week te trainen. ,,We hebben stappen gezet, maar niet alles is goed gegaan. Zodra het om de knikkers ging, gaven we niet thuis. Ik had gehoopt op meer progressie. Daarom gaan we een aantal dingen anders doen, maar ik zeg niet wat.”

Voor dit seizoen is er veel ervaring en scorend vermogen ingeleverd. Jip Krens en Sander Visser zijn gestopt en Thijs Bams is vertrokken naar Oranje-Rood. Daarnaast keerde Joost Mallant terug naar Were Di. Daartegenover staat de komst van Pim Haring (Oranje-Rood), Ruben van Staa (Den Bosch), Sjoerd de Sévaux (jeugd Oranje-Rood) en Teun van Pelt (eigen jeugd).

,,Pim en Ruben hebben in de hoofdklasse gespeeld. Ik verwacht dat ze hun ervaring overbrengen en het team meenemen. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook op trainingen en qua fitheid. Wat is er nodig om op dat niveau te spelen. Topsport is een levenswijze.” Op dit moment is het team minder ver dan eind vorig seizoen het geval was, denkt de coach. ,,Maar er zit veel potentie in de groep.” Dat moet ervoor zorgen dat er na een stapje terug, gedurende het seizoen weer meer stappen vooruit worden gedaan.

Top drie

Dat die stappen worden gezet daar is Dijkshoorn van overtuigd. ,,Doel dit jaar is om een team af te leveren dat mee kan doen in de top drie qua niveau en beleving. Of dat gaat lukken is ook afhankelijk van de tegenstanders. Details kunnen het verschil maken.” Dijkshoorn noemt geen eindklassering wanneer het seizoen geslaagd is. Belangrijker is de ontwikkeling van de spelers en het team.

,,We willen spelers graag voor langere tijd behouden, top drie waardig zijn en stabiel doorgroeien. Ons doel is om binnen drie jaar de kans te hebben op promotie naar de hoofdklasse. Als we dit jaar de kans krijgen, dan willen we die grijpen. Zodra we promoveren, moeten we er als club klaar voor zijn. Zodat we ook op dat niveau stabiel kunnen doorgroeien.” Dan is de droom van de spelers uitgekomen.

