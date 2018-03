HC Tilburg wint cruciaal duel met HGC en rekent af met beroerde reeks

De zege kon op geen beter moment komen. Op 8 april starten de Tilburgers aan wat je gerust de week van de waarheid kunt noemen. In zeven dagen tijd ontmoet Tilburg drie concurrenten in de strijd tegen degradatie: hdm, SCHC en Pinoké.

HC Tilburg startte aanvankelijk zeer defensief, vrijdag tegen HGC. De club uit Wassenaar zette fel druk op Tilburg en kregen in de eerste minuut al een grote kans. Even later volgde een strafcorner voor HGC. Tilburg zette daar niet heel veel tegenover.

De eerste goal viel pas aan het einde van het derde kwart: 0-1. Een minuut na de start van periode vier was het Lucas van Bergeijk met de 1-1 voor Tilburg. De wedstrijd was echt los, want luttele minuten later was Jip Krens trefzeker uit de strafcorner: 2-1. Met nog vier minuten op de klok leek Tilburg de winst uit handen te geven: 2-2. Maar de vechtersmentaliteit werd beloond. Jesse van Minde tikte de bal na een snelle Tilburgse aanval in het HGC doel: 3-2.