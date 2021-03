HC Tilburg wint van Oranje-Rood na sensationele comeback

HC Tilburg kende een zwakke start en stond achterin te slapen. Joep de Mol benutte in de achtste minuut een strafcornerrebound, van een corner waarvoor Oranje-Rood twee keer eerder mocht aanleggen: 0-1. De international verdubbelde snel in het tweede kwart de voorsprong nadat de thuisploeg stond de slapen bij een variant: 0-2. Captain Thomas Briels tikte van dichtbij de 0-3 tegen de plank. En dat was niet eens onverdiend, omdat HC Tilburg aanvallend niets bracht.

Maar in de tweede helft toonde HC Tilburg een enorme portie veerkracht. Rik Sprengers zorgde met de 1-3 ervoor dat de thuisploeg begon te geloven in een goed resultaat. Toen Thijs Bams de aansluitingstreffer maakte, leek er iets te knakken bij Oranje-Rood. Sprengers zorgde vanaf kop cirkel voor de gelijkmaker. Twee minuten later schoot Bams vanaf de rand van de cirkel HC Tilburg op voorsprong. Oranje-Rood presteerde dat de verdediger buiten de cirkel stond, maar de scheidsrechters die bij de thuisploeg voor ergernis zorgden voor foute beslissingen keurde de treffer goed: 4-3. In de slotminuten joeg ineens Oranje-Rood, dat nog zo comfortabel leidde, op de gelijkmaker. Maar HC Tilburg hield stand. De sensationele comeback was voltooid.