HC Tilburg wint weer niet van Klein Zwitserland en is woest na gelijkspel

HC Tilburg domineerde in de eerste helft en drukte dat pas in het tweede kwart ook uit in de score. Miel van den Heuvel stond vrij om de bal het laatste zetje te geven: 0-1. Kansen genoeg voor de bezoekers. Het bleef bij die ene treffer. Klein Zwitserland moest het vooral hebben van de strafcorner, maar het vizier van Aki Käppeler stond nog niet op scherp.

De thuisploeg kwam in de tweede helft beter voor de dag. Daniël de Haan was al dicht bij de gelijkmaker, maar hij miste terwijl hij op een meter van de doellijn stond. HC Tilburg riep het onheil over zichzelf af en grossierde in fouten. De gelijkmaker hing in de lucht en dus viel vanaf kop cirkel. Käppeler sleepte een corner in de kruising: 1-1.