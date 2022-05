HC Tilburg ziet nacompetitie niet als play-outs, maar als stay-ins: 'We willen het positief benaderen’

De rechtstreekse kraker tussen HC Tilburg en SCHC gaat zeer waarschijnlijk uitmaken wie als tiende eindigt in de Tulp Hoofdklasse. De ploeg van coach Sjoerd Marijne snakt naar succes, in aanloop naar de play-outs.

Slechts twee punten pakte HC Tilburg in de tweede seizoenshelft en dit kalenderjaar pas één: 2-2 bij Hurley. Veel te weinig voor Tilburgse begrippen, erkent aanvoerder Felix Gulinck. De club weet al sinds eind maart dat het is veroordeeld tot de play-outs om lijfsbehoud – al hebben ze op de Oude Warande de nacompetitie omgetoverd tot ‘stay-ins’, ooit ingevoerd door voormalig coach Roger van Gent. ,,We willen het positief benaderen”, benadrukt de captain.

De play-outs zijn nog ver weg, tijdens Pinksteren. Eerst wacht de kraker met SCHC, de nummer elf uit de hoofdklasse die net als HC Tilburg acht punten heeft. De winnaar van deze kraker zal zeer waarschijnlijk tiende worden, tenzij in de laatste speelronde een wonder geschied; Stichtsche moet het mindere doelsaldo ten opzichte van HC Tilburg (-3) goedmaken tegen Klein Zwitserland en als SCHC wint moet HC Tilburg stunten bij HC Rotterdam.

Quote Dit is ook meteen een goede generale repetitie voor ons, vergelijk­baar met de play-outs, want SCHC zit in hetzelfde schuitje als wij. Felix Gulinck

Hoe belangrijk is die tiende plaats eigenlijk? ,,Op papier niet zo heel belangrijk om eerlijk te zijn”, antwoordt Gulinck. ,,Deze wedstrijden tijdens de nacompetitie zijn – hoe cliché het ook klinkt – echt wedstrijden op zich, met veel spanning, stress en druk. Het ligt in de promotieklasse dicht bij elkaar. Welke tegenstander je ook krijgt: het zullen taaie duels worden.”

Als HC Tilburg tiende wordt dan treffen de hockeyers de nummer drie uit de promotieklasse; bij een elfde plaats treffen zij de nummer twee in een best-of-three-serie. Schaerweijde voert momenteel de ranglijst aan, Voordaan staat tweede en hdm derde, met nog vijf duels te spelen. ,,Een voorkeur heb ik niet”, aldus Gulinck.

Vertrouwensboost

Ook al maakt de eindrangschikking naar eigen zeggen niet veel uit, voor HC Tilburg staat voldoende op het spel. ,,We kunnen wel een succesje gebruiken. Een zege is goed voor ons vertrouwen”, zegt Gulinck, die met HC Tilburg pas twee keer won dit seizoen. ,,Dit is ook meteen een goede generale repetitie voor ons, vergelijkbaar met de play-outs, want SCHC zit in hetzelfde schuitje als wij.”

Quote Op het moment zelf was de stormbaan niet leuk. We zijn met z'n allen kapot gegaan. Het brengt je als team ook dichter bij elkaar. Felix Gulinck

Wie nog terugdenkt aan die druiligere zondagmiddag in oktober (HC Tilburg won met 2-3), herinnert zich niet een wedstrijd met prachtig veldspel. Gulinck verwacht eenzelfde verloop tegen ‘een taaie tegenstander’, al is hij van mening dat HC Tilburg beter is. ,,Onze strafcorner en ons veldspel gaan het verschil maken”, stelt de 29-jarige captain.

Stormbaan

In aanloop naar de kraker heeft de technische staf van HC Tilburg een alternatieve activiteit bedacht op dinsdag. De selectie is naar een militaire stormbaan gegaan waar ze tweeënhalfuur zijn gedrild door onder meer de broer van assistent-coach Bas van Zundert, in het kader van teambuilding.

Daar moesten de hockeyers zware balken tillen en een hindernisbaan doorlopen. ,,We zijn daar met zijn allen kapotgegaan”, zegt Gulinck, waarna een lach verschijnt. ,,Op het moment zelf was het niet leuk, maar uiteindelijk was dit mooie middag. Het brengt je als team ook dichter bij elkaar.”

Of de teambuildingsactiviteit daadwerkelijk heeft geholpen in de kraker met SCHC, is morgen rond 16.15 uur bekend.