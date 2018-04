HCDB-doelman Maurits Visser volgt Jaap Stockmann op bij Bloemendaal

Visser kwam in 2015 op voorspraak van Eric Verboom van Bloemendaal naar Den Bosch en stond in totaal drie seizoenen onder de lat. Overigens komt Visser uit een echte Bloemendaal-familie: zusje Danique keept in de MA1 en is reservekeepster van het vaandelteam, terwijl ook zussen Nienke en Sophie en ouders Gijs en Marjolein bij de vereniging actief zijn.

Floris-Jan Bovelander, commissaris tophockey bij Bloemendaal, is in zijn nopjes met de aanstaande komst van Visser: ,,Bij Bloemendaal hebben we traditioneel veel talentvolle keepers. Maurits is er daar één van. We zijn blij dat we hem de kans kunnen bieden om terug te komen naar zijn oude club."