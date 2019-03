Heeft Trappers z'n lesje geleerd? ‘Deze lijn moeten we doortrekken’

Vanavond volgt al het derde duel van Tilburg Trappers met Lindau Islanders, nu in de eigen ijshal. En dan vrijdag wedstrijd vier in het 732 kilometer verre Lindau. Goalie Ian Meierdres hoopt en verwacht dat de serie dan met 3-1 is beslist in het voordeel van Trappers. ,,We hebben laten zien geleerd te hebben van onze fouten in duel 1. Deze lijn moeten we nu doortrekken.”

Best bijzonder: Meierdres kreeg zondag een tweeminutenstraf tijdens de uitwedstrijd bij Lindau Islanders. De goalie zag aankomen dat bij een uitbraak van Lindau Islanders een speler van de Zuid-Duitsers eerder bij de puck was dan hij, zondag in duel 2 van de play-offs. ,,Vergelijk het met een speler die alleen op de keeper afgaat bij voetbal."

Het verschil is dat de doelman dan een rode kaart krijgt als hij de aanstormende speler onderuit haalt. Bij ijshockey kom je weg met twee minuten strafbank. Waar je als goalie niet eens zelf op hoeft plaats te nemen. ,,Ik geloof dat Wouter Sars mijn straf heeft uitgezeten, of het kan ook Delaney Hessels zijn geweest", zegt Meierdres, die er dus voor koos om de straf te pakken. Hij veegde de aanvaller van Lindau onderuit met z'n stick. ,,Omdat ik ook zag dat Giovanni Vogelaar nog in de buurt was. Als er geen enkele speler van ons meer dichtbij was geweest, dan was Lindau gewoon een doelpunt toegekend als ik die speler ten val had gebracht. Zo zijn de regels."

Meierdres voorkwam met zijn actie een tegentreffer die Lindau Islanders terug in de wedstrijd had kunnen helpen. Trappers leidde op dat moment met 1-4.

Revanche

Dat de thuisploeg een paar minuten later alsnog scoorde, kon Meierdres uiteraard niet voorzien. Maar de Tilburgers wonnen wel, met 2-5. En revancheerden zich daarmee voor de verrassende thuisnederlaag in het eerste duel van deze best-of-five-serie.

Overigens was de straf die Meierdres kreeg bepaald niet uniek. ,,Ik pak er elk seizoen wel een stuk of drie. Meestal omdat ik met mijn stick tegen de benen sla van een tegenstander die voor m'n neus gaat staan om mijn zicht te belemmeren. En soms als ik de puck per ongeluk over de glazen boarding sla. Dat heet 'delaying the game', daar staat ook twee minuten strafbank voor."