Heel Tachos baalt van mispeer bij Hubo Handbal: ‘Koppie erbij houden en keihard blijven werken’

Ook coach Hans van Dijk had er meer van verwacht. Hij had dus genoeg stof tot nadenken tijdens de twee uur durende terugreis naar zijn woonplaats Breukelen: ,,We wisten dat het lastig zou worden. Maar we draaiden een goede voorbereiding - ook tegen BeNe-league-teams - en hadden er zin in. We hadden verwacht dat het verschil in kwaliteit minder zou zijn, maar tegen Hubo bleek toch het tegendeel.”

Van Dijk zag in België al snel waar het mis liep: ,,De eerste vijf minuten ging het nog goed en stond het 5-5. Daarna maakten wij te veel technische fouten waardoor zij gemakkelijk konden scoren en steeds verder uitliepen. Wij zakten ver weg. Dat hebben we in de rust besproken en proberen recht te zetten. Daarna ging het toch heel wat beter. Maar we zijn met een proces bezig. Alles is nieuw voor deze jonge groep. We zien dit seizoen met 22 duels in de BeNe-league als 22 leerervaringen. In de Handbal NL-league moeten we daarna lijfsbehoud zien af te dwingen. Maar dit was dus les 1: zij waren erg goed en wij speelden gewoon niet zoals we kunnen. Het zal ook een stukje wennen aan het niveau zijn. Maar dat is geen probleem. We moeten het koppie erbij houden en keihard blijven werken.”

Geen schande

Verliezen van een ploeg als Hasselt (getraind door de Nederlander Peter Portengen) is ook geen schande, aldus Van Dijk: ,,We spelen dit seizoen sowieso vooral tegen ploegen die bestaan uit semi-profs en dus normaal gesproken beter zijn. En met Hasselt troffen we bovendien een team van twee toonaangevende BeNe-league-teams die nu gefuseerd zijn. Dus dat maakte die ploeg nog sterker. Dat neemt niet weg dat wij zelf degenen waren die het niet goed genoeg deden. Fouten worden op dit niveau genadeloos afgestraft. We balen er met zijn allen enorm van dat we zo de bietenbrug op zijn gegaan, maar ook een zeperd als deze is onderdeel van het proces. We hebben een mentaal sterke ploeg met jongens die elkaar niet afvallen maar blijven steunen. Daar zijn we bewust mee bezig. Maandag gaan we er met zijn allen weer tegenaan op de training.”

Dat zal ook wel moeten want zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Lions. Van Dijk: ,,Opnieuw een zware beproeving. Maar we kijken er zeker naar uit en gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Tegen Hasselt hebben we niet laten zien wat we kunnen, hopelijk lukt dat tegen Lions wel.”