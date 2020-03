Helemaal geen ijshockey meer dit seizoen in Nederland

In overleg met de Belgische bond kwam later ook het bericht dat de play-offs in de gezamenlijke Beneleague eveneens worden afgebroken. Voorzitter Pascal Nuchelmans van de Beneleague: ,,Het is een enorm ingrijpend besluit om te nemen, maar het is door de actualiteit onvermijdelijk geworden. We nemen onze verantwoordelijkheid richting spelers, begeleiders en supporters. De Beneleague, de RBIHF en IJshockey Nederland hebben hier intensief contact over gehad en in gezamenlijkheid het besluit genomen dat we alles voor dit seizoen stilleggen. Dat betekent voor de Beneleague dat we het seizoen afsluiten zonder kampioen.”