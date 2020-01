Helpt deze wetenschapper uit Nistelrode Dumoulin aan Tour-zege? ‘Hij wil zich altijd verbeteren’

Zijn appartement in Nistelrode staat vol tassen, bewegingswetenschapper Teun van Erp (34) zit in een verhuizing. Hij zet zijn wetenschappelijke loopbaan de komende twee jaar in Zuid-Afrika voort op uitnodiging van een Nederlander die verbonden is aan de Universiteit Stellenbosch. De halve wereld heeft interesse in Van Erps kennis: de Nistelrodenaar is net gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op de prestaties van topwielrenners: hoe worden de resultaten van renners beïnvloed, hoe kunnen we die meten, hoe kunnen we ze verbeteren?