Henk Baars kijkt nog vaak even naar rechts: ‘Als een trein de skiheuvel op’

Heroes verstevigt koppositie met nipte uitzege op uitdager Yoast

Coach Erik Braal en zijn Heroes Den Bosch kunnen met een gerust gevoel de interlandperiode in. In Bemmel nam Heroes de laatste horde in een serie stevige wedstrijden. In een uiterst spannend basketbalduel werd de nummer twee van Nederland met het kleinst mogelijke verschil verslagen: 84-85.

6 november