Henk Norel haakt weer aan bij Heroes Den Bosch

Welke rol Norel precies gaat vervullen, is nog niet duidelijk. ,,We gaan rustig kijken wat er mogelijk is", zegt technisch manager Roel van de Graaf van Heroes.

Norel liet zaterdag weten dat hij de afgelopen tijd gewoon heeft doorgetraind. ,,Weliswaar op een lager pitje dan voorheen, maar ik heb mezelf wel fit gehouden. Af en toe was ik zelfs al in de Maaspoort. Natuurlijk kriebelde het en dat is ook de reden dat we hebben besloten dat ik de komende weken tot en met de FIBA Europe Cup bubbel weer een Hero ben. Doelstelling is om de komende periode in welke vorm dan ook een bijdrage aan dit team te leveren.”