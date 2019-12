Henk Norel tekent voor anderhalf jaar bij Heroes den Bosch

De clubleiding maakte er vanaf dat moment al geen geheim van dat ze Norel graag aan de selectie toe wilde voegen. Dat is nu ook officieel gebeurd. Wanneer Norel zijn rentree op het basketbalveld en zijn debuut voor Heroes zal maken is nog niet duidelijk. Wellicht wordt dat kort na de winterstop.

De geroutineerde center en 79-voudig international van Oranje kwam de voorbije jaren uit voor een reeks clubs in de Spaanse competitie. In 2009 werd hij gedraft door NBA-club Minnesota Timberwolves, maar uiteindelijk speelde hij nooit in de NBA. Norel was ook nog nooit eerder actief in de Nederlandse eredivisie, maar sleet zijn hele profloopbaan tot dusver in het buitenland.

IJzersterke Nederlandse kern

Clubeigenaar Bob van Oosterhout van Heroes is zeer te spreken over het contracteren van de center.,,De voorbije periode hebben wij van dichtbij kunnen zien wat een ontzettende topper en professional Henk is. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons als team en als club gaat helpen weer een extra stap te zetten in onze verdere professionalisering. Bovendien past deze signing in het beleid van Heroes Den Bosch om verder te bouwen aan een ijzersterke Nederlandse kern, zoals we eerder al Thomas van der Mars en Boy van Vliet vastgelegd hebben.”

Technisch manager Roel van de Graaf: ,,De afgelopen maanden heeft de club nauw samengewerkt met Henk om zijn herstel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij zijn erg tevreden over zijn resultaten en ik kijk er dan ook naar uit om hem in de Maaspoort te zien spelen. De komende weken ligt de focus nog volledig op de laatste fase van zijn herstel, waarna Henk zich bij het team zal voegen om niet veel later zijn eerste wedstrijd te spelen.”