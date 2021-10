Herlings crasht en moet in achtervolging in WK

Ongeslagen Heroes maakt geen fout tegen laagvlie­ger The Hague Royals

De basketballers van Heroes Den Bosch blijven maar winnen. Na de midweekse krachtproef in Portugal, waar Benfica werd verslagen, had de dit seizoen nog ongeslagen ploeg van coach Erik Braal vrijdagavond in eigen hal geen moeite met The Hague Royals: 102-70.

