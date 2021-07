Herlings en Coldenhoff zorgen voor Nederlands feestje in Italië

Coldenhoff greep de kopstart en bleef daardoor Herlings lang voor. Buiten beeld ging Herlings voorbij aan zijn landgenoot. Het duo had een voorsprong van meer dan een halve minuut op de nummer drie Tony Cairoli. Het trio dat vooraan eindigde, ging ieder naar huis met 40 punten, maar door het betere resultaat in de tweede manche ging de zege naar Herlings. Tim Gajser eindigde als zesde.

Herlings liep daardoor negen punten in op de WK-leider, die nu slechts zes punten voor staat. De volgende GP in Oss is een thuiswedstrijd voor Herlings en met name voor Coldenhoff, die in Oss geboren is.