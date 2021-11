Herlings grijpt GP-zege, maar blijft tweede in WK

Brabants judo-duo pakt wereldti­tel: ‘Zeven miljard mensen op de planeet, maar wij zijn de besten: surreëel’

Het is feest bij Judoklub Tilburg, waar ze apetrots zijn op leden Erik Faes (34) en Niels Neumann (28). Het duo werd deze week in Lissabon wereldkampioen op het judo-onderdeel ‘Nage No Kata’. Een hele prestatie. ,,Dit is echt de kroon op ons werk.”

29 oktober