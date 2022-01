Herlings in 2022 met nummer één: ‘Misschien de laatste keer dat het kan’

Herlings kroonde zich in 2021 voor de vijfde keer tot wereldkampioen na een zinderende ontknoping. Eerder deze winter liet de Oploonaar al doorschemeren erover te twijfelen komend seizoen zijn vaste startnummer in te ruilen, iets wat niet vaak voorkomt in het WK motorcross. De vorige keer dat het nummer 1 prijkte op de motor van de wereldkampioen dateert alweer van 2018, toen Pauls Jonass na zijn MX2 titel voor het nummer koos. In de koningsklasse was Mickaël Pichon de laatste in 2002, precies twintig jaar geleden.