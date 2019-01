Herlings laat geruchtenmolen draaien; hint motorcrosser op overstap naar Amerika?

Sinds het nieuws over zijn blessure en operatie afgelopen zaterdag naar buiten kwam, wordt er gezwegen vanuit kamp Herlings. Maar toen was er woensdagavond die mysterieuze post op zijn Instagram-account. Hij toonde een foto met ‘108’ en een teasende smiley op zijn Instagram Stories. Over precies 108 dagen begint het ‘Amerikaanse’ wereldkampioenschap. Ook de MXGP van Portugal staat dan op de kalender, maar de kans dat Herlings daarom zo schimmig doet op social media, lijkt niet heel groot.

Breuk in zijn voet

Deelnemen aan de AMA Nationals, zoals het kampioenschap heet, lijkt wel een serieuze optie. Herlings heeft een breuk in zijn voet, maar mogelijk gaat het om een verbrijzeling waardoor hij twee tot vier maanden uitgeschakeld is. Hij zou daardoor tussen de drie en zes MXGP-wedstrijden kunnen missen en lijkt uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Het Amerikaanse wereldkampioenschap start pas op 18 mei en zou de jonge Nederlander voldoende tijd geven om te herstellen.

Niet de eerste keer

In 2017 reed Herlings al eens de seizoensfinale in Amerika. Toen won hij met overmacht en versloeg hij coureurs als Marvin Musquin en Eli Tomac, die dat jaar om de titel streden. Dit seizoen komt daar Ken Roczen bij, waarmee Herlings vooral in de MX2 veel strijd had.

Zou de crosser, die afgelopen seizoen zijn vierde motorcross-titel in totaal won en zijn eerste op het hoogste niveau, dan dit seizoen niet in Europa gaan racen? Dat zou een flinke aderlating zijn voor de wedstrijd in Valkenswaard en Lommel. In Assen, tijdens de Motocross of Nations, kunnen we waarschijnlijk sowieso op hem rekenen.

Speculatie

KTM, de werkgever van Herlings, wil niet in gaan op de kwestie. Sinds zijn blessure wordt de Oostenrijkse firma bestookt door de media met vragen over hoe het gaat met de Nederlander. Zaterdag kondigde het team aan dat er deze week nog een persbericht zou volgen met duidelijkheid. Bij navraag over de post van Herlings, doet KTM de plannen voor een mogelijke overstap naar de VS af als speculatie.