Herlings moet ook met de hitte afrekenen in Indonesië

Moeder staat achter geschorste Lars Boom: 'Ach, Lars kan in ieder geval een maand op vakantie'

5 juli Eigenlijk zou de echtgenote van Lars Boom woensdagavond ook bij het wielercafé in Vlijmen zijn. Maar Niké Boom meldde zich eerder deze week af, nu manlief onverwacht tot 2 augustus ‘vakantie’ heeft gekregen. De renner van LottoNL-Jumbo kreeg eerder deze week namelijk te horen dat de internationale wielerunie UCI hem voor een maand schorste voor de klap die hij in de ronde van Noorwegen uitdeelde aan de Belg Preben van Hecke. ,,Ach, Lars kan in ieder geval een maand op vakantie”, stelde moeder Riet Boom - wel aanwezig - cynisch.