Herlings na zware strijd winnaar eerst manche Turkije

te weinig handicap Voor dove atleten is er geen plek op de Paralym­pics, en dat zet hen financieel op achter­stand

4 september Koud terug van het WK voor dove atleten in Polen, stond Ralph van Houwelingen zondag bij FC Utrecht alweer achter de bar als barista. Voor ‘auditief beperkte’ sporters is er immers geen financiële ondersteuning door NOC*NSF en al helemaal geen plek op Paralympics. Voor de oudste tak binnen de gehandicaptensport is het reden om zich meer te focussen op samenwerking met de reguliere sportbonden