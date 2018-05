Herlings pakt tweede manche in Rusland en loopt uit op Cairoli

Herlings pakt de kopstart voor Clement Desalle en Tony Cairoli. Tim Gajser volgde op de vierde plaats maar kon al snel voorbij de Italiaanse merkgenoot van Herlings. Febvre pakte voor Coldenhoff de vijfde plaats bij de start.

Net als tijdens de eerste race bleek inhalen bijzonder lastig op de baan in Orlyonok. De top-vier zat dicht bij elkaar, maar geen van de rijders kon zijn voorganger voorbijgaan. De GP-winst had Herlings zelf niet meer in de hand, want Desalle moest als derde of lager eindigen om achter Herlings te eindigen in de daguitslag. De Brabander zelf noteerde snelste ronde na snelste ronde en kon zo stukje bij beetje uitlopen op de Belg.

Cairoli valt

Het beste nieuws voor Herlings was dat merkgenoot Cairoli aan het worstelen was met Romain Febvre. De Italiaan reed betere rondetijden dan Tim Gajser, maar werd opgejaagd door de Fransman en begon ook foutjes te maken. Met nog twaalf minuten te gaan ging Cairoli onderuit en kon Febvre hem voorbij.

De Fransman was op dat moment absoluut de snelste coureur op de baan en de enige kans voor Herlings om de GP-zege te pakken. Gajser was duidelijk niet in staat om Desalle bij te halen en Febvre leek die snelheid wel te hebben. Pas twee ronden voor het einde kon Febvre voorbij aan Gajser. De achterstand op Desalle was inmiddels opgelopen tot tien seconden, dus meer dan de derde plek zat er niet in voor de Fransman.

De GP-zege ging zo naar Desalle voor Herlings en Cairoli die dit weekend zeven punten op Herlings verliest in het kampioenschap. De voorsprong van de Brabander bedraagt nu 23 punten. Coldenhoff eindigde op een degelijke negende positie in de tweede manche na een ongelukkige eerste race. Voor Desalle was het de eerste overwinning in tien maanden en hij is de eerste rijder dit seizoen die het dominante KTM-duo Herlings en Cairoli weet te verslaan.

Pootjes twaalfde in MX2

Davy Pootjes sloot een weekend met tegenslag af als vijftiende in de tweede manche. Een slechte start op een listige baan maakte een goed resultaat lastig voor de Ammerzodenaar. In de einduitslag eindigde Pootjes als twaalfde.