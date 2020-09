Herlings raakte tijdelijk verlamd na crash: ‘Dokters zeiden dat ik door het oog van de naald ben gekropen’

De viervoudig wereldkampioen uit Oploo landde in een langzame ronde op een zacht deel van de baan, waardoor zijn voorkant vast leek te staan. Vervolgens sloeg hij over de kop en ving hij de klap op met zijn nek, voordat hij verder rolde. Herlings bleef even op de grond liggen voordat medisch personeel hem ging behandelen. Hij moest per helikopter worden vervoerd naar het ziekenhuis.

Lang bleef het stil rondom Herlings, nu geeft hij een update op zijn Instagram-pagina. ,,Sorry dat ik niet eerder wat heb laten horen. Ik kan niet omschrijven hoe verschrikkelijk het was om tijdelijk verlamd op de grond te liggen en geen gevoel meer te hebben vanaf mijn nek tot aan mijn benen voor minimaal een halfuur.”

Hij biedt fans, zijn team en sponsors zijn excuses aan ‘dat ik ze niet nog een titel kan schenken’. De WK-leiding raakte hij kwijt tijdens de afwezigheid na zijn crash. Wanneer Herlings weer in actie komt is nog niet duidelijk. ,,We hebben besloten dat ik niet zal verschijnen bij de volgende race in Mantova, vanuit daar kijken we wanneer ik terugkeer. Helemaal gezond worden is het belangrijkst nu.”