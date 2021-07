Herlings snelt naar pole in Italië en hoopt eerste zege te pakken

Terwijl het buiten boven de 30 graden is, richten de marathon­schaat­sers hun blik al op het nieuwe seizoen

17 juni Na een schaatswinter op een zijspoor te zijn gezet, bereiden de marathonschaatsers en -sters zich door in de zomerse hitte aan inlineskaten en wielrennen te doen voor op een nieuw seizoen. ,,In oktober moeten we er weer staan.”