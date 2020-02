Herlings wil oranje van KTM laten glanzen

Roy Ansems valt met zijn neus in de boter bij Trappers

28 februari Roy Ansems speelde jaren in de jeugd van Trappers en ging op z’n vijftiende naar het internaat van Iserlohn Roosters in Duitsland en meldde zich begin januari weer in Tilburg. De 18-jarige forward had onthouden dat de clubleiding van Trappers had gezegd dat hij altijd terug kon komen.