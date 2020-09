Herlings wint eerste manche in Faenza

Herlings startte sterk en kwam als vierde de eerste bocht door. Daarna reed hij al snel op de tweede positie achter de jonge Prado. De Spanjaard kon Herlings dertien ronden lang achter zich houden, maar leek daarmee zijn kruit te hebben verschoten. In de slotfase viel de KTM-protegé ook nog eens.

Achter Herlings werd Jeremy Seewer tweede, voor Tony Cairoli. Gajser kwam ten val vlak voor het einde van de wedstrijd en reed enkele ronden rond met een lekkende radiator. De Sloveen eindigde als achtste en zag in de slotfase ook Glenn Coldenhoff nog voorbij komen. De crosser uit Best eindigde in de eerste manche op de zevende plaats.