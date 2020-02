Herlings wint eerste wedstrijd van het seizoen

OP WEG NAAR TOKIO ‘Troubadour’ Tulen wordt ieder jaar weer ietsje beter en hoopt op Tokio

8 februari Naast schermer is Tristan Tulen (28) ook coach en fysiotherapeut; als schermer ben je in Nederland nu eenmaal nogal snel op jezelf aangewezen. De Bosschenaar (28) heeft het er graag voor over. ,,Er zit nog genoeg rek in.” Met een Israëliër, een Pool, een Spanjaard én Ossenaar Bas Verwijlen strijdt Tulen om een ticket voor de Spelen in Tokio.