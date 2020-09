Herlings wint in Italië en loopt opnieuw uit op achtervolger Gajser

Column Culthelden, een bijzonder ras

15 augustus Supporters van FC Den Bosch hebben Jan van Grinsven uitgeroepen tot hún cultheld in de historie van de club. Dat gebeurde in een verkiezing van Voetbal International, dat bij alle clubs de voorkeur heeft gepeild. Wrang is het zo’n hommage, kort nadat FC Den Bosch een tientallen jaren lang dienstverband heeft verbroken.