Hermens terug bij Trappers na duwen tegenstander tegen boarding: ‘Begrijp dat bond dit eruit wil hebben’

Pech voor Sam Oomen en Jum­bo-Vis­ma: Tilburgse renner heeft schouder­blad gebroken en is even uitgescha­keld

Wielrenner Sam Oomen kan voorlopig niet in actie komen voor zijn ploeg Jumbo-Visma. De 27-jarige Tilburger heeft een gebroken schouderblad overgehouden aan zijn val in de Ronde van de Algarve afgelopen week. Daardoor mist de Nederlander volgens zijn ploeg in ieder geval de Tirreno-Adriatico van begin volgende maand.