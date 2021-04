Heroes baalt na echec en uitschakeling in Rotterdam: ‘Ineens stopte de machine’

Heroes Den Bosch hoeft in de prijzenkast voorlopig nog geen plek te maken voor de achtste nationale basketbalbeker in de clubhistorie. Woensdagavond verloor de ploeg in de kwartfinale van het bekertoernooi met 91-74 van Feyenoord Basketball.

De Bossche basketballers waren bezig aan een mooie serie. In de competitie won de ploeg van coach Jean-Marc Jaumin acht keer achter elkaar. Tussendoor leed de ploeg in Europees verband wel een nederlaag tegen het Poolse Arged Bmslam Stal Ostrow.

De goede serie in eigen land bracht de hoop op een mooie seizoensafsluiting met prijzen. Maar de coach gaf eerder al aan dat zijn ploeg nog niets heeft. En ondanks de uitstekende vorm van zijn team vond hij vooraf een zege op Feyenoord Basketball geen vanzelfsprekendheid. Jaumin voorzag een moeilijke wedstrijd tussen twee goede ploegen. Thuis won Heroes twee keer nipt van de Rotterdammers en de laatste nederlaag van de Bosschenaren tegen een Nederlandse ploeg was op 17 maart in Rotterdam tegen Feyenoord: 107-87.

Te veel fouten

Heroes had dus iets goed te maken in de havenstad. De bezoekers kwamen door DeMario Mayfield wel op voorsprong, maar merkten al snel dat ze een lastige avond stond te wachten. De Bosschenaren sloten het eerste kwart af met een achterstand: 27-18. Die achterstand konden de gasten nog ongedaan maken. Halverwege was de stand 43-44. Toch was de coach niet tevreden. ,,We maakten te veel individuele fouten en lieten niet het Heroes zien van de laatste weken.”

De wedstrijd bleef spannend tot het laatste kwart. Toen ging het helemaal mis bij de gasten. ,,Ineens stopte de machine. Daar heb ik geen verklaring voor. We gingen forceren en speelden niet meer ons eigen spel.” Dat brak Heroes op. De beker is niet langer haalbaar dit seizoen, tot teleurstelling van Jaumin. ,,Dit is een gemiste kans, zeker gezien de andere resultaten. Maar wel een belangrijke les voor de play-offs. We moeten ons eigen spel blijven spelen en in de volgende wedstrijd een reactie geven.”

Daarin slaagden de Bosschenaren na de vorige nederlaag in Rotterdam. Dat was het begin van een goede serie. Of dat weer kan moet Heroes nog laten zien. Om te beginnen op 8 mei in Bemmel tegen Yoast United in de play-offs.