Heroes begint eerste seizoen in Belgisch-Nederlandse competitie tegen landskampioen ZZ Leiden

De ontmoeting met de Zuid-Hollandse aartsrivaal is een weerzien met de ploeg waar Heroes afgelopen seizoen de finale van de play-offs van verloor (3-0).

Het competitieschema van de BNXT (spreek uit Be Next) League ziet eruit alsof er hogere wiskunde op is toegepast. Het seizoen begint met twee aparte nationale rondes in Nederland en België. Die fase loopt van 24 september tot en met 29 januari.

De twaalf Nederlandse clubs spelen dan allemaal achttien competitiewedstrijden. Dat betekent dat elke club zeven tegenstanders twee keer (uit en thuis) treft en vier tegenstanders een keer (uit of thuis). In het geval van Heroes speelt de Bossche ploeg maar een keer tegen Yoast United en Feyenoord Basketbal (allebei uit) en tegen The Hague Royals en Den Helder Suns (allebei thuis). De andere zeven ploegen treft Heroes allemaal twee keer.

Twee groepen na de nationale fase

Na de nationale fase wordt de BNXT League opgedeeld in een twee groepen: de Elite Gold en de Elite Silver. In de Elite Gold komen de vijf beste Nederlandse en de vijf beste Belgische ploegen. In de Elite Silver stromen de overige ploegen in (zeven uit Nederland en vijf uit Belgie).

Die twee groepen werken van 11 februari tot 29 april een volledige grensoverschrijdende competitie tegen elkaar af. Daarna beginnen de play-offs, die ook weer uit een nationaal en een internationaal gedeelte bestaan. Uiteindelijk rollen er op die manier een Nederlandse, Belgisch en BNXT-kampioen uit. Het seizoen eindigt op 11 juni.

Vier oefenwedstrijden voor Heroes

Voorafgaand aan de nieuwe competitie speelt Heroes in september nog vier oefenwedstrijden. De eerste is op zondag 5 september in het Belgische Hasselt tegen Limburg United.

Het eerste seizoen in de BNXT League wordt op zaterdag 11 september voorafgegaan door de wedstrijd om eerste BNXT Supercup. In de Maaspoort in Den Bosch spelen dan de kampioenen van Nederland (ZZ Leiden) en Belgie (Filou Oostende) tegen elkaar.

Oefencampagne Heroes Den Bosch: Zondag 5 september, 14.30 uur: Limburg United (Bel) - Heroes Den Bosch

Zondag 12 september, 16.00 uur: Heroes Den Bosch - Kangoeroes Mechelen (Bel)

Dinsdag 14 september, 19.00 uur: Heroes Den Bosch - Academics Heidelberg (Dui)

Zaterdag 18 september, 20.00 uur: Yoast United - Heroes Den Bosch. Competitieprogramma Heroes Den Bosch nationale ronde BNXT League: Vrijdag 24 september, tijdstip nog vast te stellen: Heroes Den Bosch - ZZ Leiden

Zondag 26 september, 14.00 uur: Landstede Hammers - Heroes Den Bosch

Woensdag 29 september, 20.00 uur: Aris Leeuwarden - Heroes Den Bosch Zaterdag 2 oktober, tijdstip nog vast te stellen: Heroes Den Bosch - Apollo Amsterdam

Zondag 10 oktober, 16.00 uur: Yoast United - Heroes Den Bosch

Vrijdag 15 oktober, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - The Hague Royals

Zaterdag 23 oktober, 19.30 uur: Donar Groningen - Heroes Den Bosch

Vrijdag 29 oktober, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - Aris Leeuwarden Vrijdag 5 november, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - Den Helder Suns

Zondag 14 november, 15.00 uur: Almere Sailors - Heroes Den Bosch

Zaterdag 20 november, 19.45 uur: Feyenoord Basketbal - Heroes Den Bosch Vrijdag 3 december, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - BAL Weert

Zondag 5 december, tijdstip nog vast te stellen: Apollo Amsterdam - Heroes Den Bosch

Vrijdag 17 december, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - Almere Sailors

Zondag 26 december, 14.30 uur: BAL Weert - Heroes Den Bosch Vrijdag 7 januari, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - Landstede Hammers

Zondag 9 januari, 19.00 uur: ZZ Leiden - Heroes Den Bosch

Zaterdag 29 januari, 20.30 uur: Heroes Den Bosch - Donar Groningen