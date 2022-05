Heroes-coach Braal prijst incompleet team om strijdlust: ‘De druk ligt volledig bij Leiden’

Los van de fysieke ongemakken, leek Heroes de twee wedstrijden nadat het op 1-0 was gekomen in Leiden mentaal ook niet bestand tegen de gewiekste regerend kampioen. Dat was vrijdagavond anders. ,,Ik heb die wedstrijd van afgelopen woensdag teruggezien, waarin we een enorme mentale inzinking hadden en die niet meer te boven kwamen”, blikte Braal nog eens terug op de partij waarin Heroes tot halverwege het initiatief had, maar dat uit handen liet glippen. “Toen ik zag hoe dat gebeurde, viel me maar weer op: we spelen prima, nemen prima schoten, maar ze gaan mis. Maar dat is oké, dat is basketbal! We verdedigden tot dat moment ook prima, er was niets aan de hand. Dat heb ik die jongens ook laten zien en die realiseerden zich toen ook dat het grote verlies nergens voor nodig was.”