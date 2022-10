Heroes-coach Erik Braal blijft ook na de sensationele winst op FC Porto kritisch: ‘We hebben nog flinke stappen te zetten’

Het was vroeg dag woensdag voor de spelers van Heroes Den Bosch na de sensationele overwinning op FC Porto de avond tevoren. Om 6.25 uur stond de terugvlucht naar Eindhoven gepland, dus om half vijf Portugese tijd zat de landskampioen basketbal al op de luchthaven van Porto.

Kobe Webster had precies een uur geslapen, zei hij. De Amerikaan had nog te veel adrenaline in zijn lijf na zijn beslissende move in de Dragao Arena. 21,1 seconden voor tijd pakte hij op 67-67 de beslissende steal, waaruit Chris-Ebou Ndow de stand op 67-69 bracht op weg naar de uiteindelijke 68-71 overwinning. ,,Ja, dat was een big play”, grijnsde Webster woensdagochtend.

Met de uitzege op FC Porto telde Heroes zijn zegeningen. Europese overwintering gloort nu de ploeg na de eerste drie wedstrijden in poule C vijf punten heeft en nog twee thuisduels en een uitwedstrijd (tegen BC Pärnu Sadam in Estland) te gaan heeft.

Volledig scherm Heroes-coach Erik Braal zag zijn ploeg dinsdag in Porto wel winnen, maar allesbehalve stabiel presteren. © fiba.basketball

Toch was de immer kritische Erik Braal niet helemaal tevreden. ,,Wel over het resultaat, niet over het totale spel”, verduidelijkte hij in een scherpe analyse. ,,We zijn een paar keer stevig door de ondergrens gegaan. Gelukkig duurde dat niet te lang en profiteerde Porto er niet optimaal van”, aldus de coach. Braal doelde met name op het tweede en derde kwart van de wedstrijd, waarin Heroes respectievelijk slechts 13 en 11 punten scoorde. ,,Daar moeten we echt nog wel flinke stappen in zetten”, zei de coach.

FC Porto ging daardoor met een voorsprong van 56-49 het slotkwart in, maar daarin toonde de Bossche ploeg veerkracht. ,,Dat is de kracht van dit team. Dat we dat op kunnen brengen. En daar ben ik wel heel blij om”, aldus Braal.

Omdat Fribourg Olympic dinsdag in eigen huis van Pärnu Sadam won (82-64) hebben de Zwitsers en Heroes nu 5 punten. Pärnu Sadam en FC Porto volgen met een punt minder. Volgende week woensdag neemt Heroes het in eigen huis op tegen Fribourg (20.00 uur). De Bossche ploeg kan dan de volgende belangrijke stap zetten op weg naar de zo gewenste Europese overwintering.