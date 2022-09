Heroes-coach Erik Braal wil een hongerige ploeg zien: ‘Kampioen blijven? Nee, we willen opnieuw kampioen worden’

Met de wedstrijd om de BNXT Supercup begint Heroes Den Bosch zaterdag in Oostende aan het nieuwe basketbalseizoen. Dat moet volgend voorjaar uitmonden in het winnen van de achttiende landstitel uit de clubhistorie.

Hij tekent nog snel wat pijltjes op het whiteboard in zijn kantoor. ,,Even wachten hoor, dit moet ik nog even afmaken.” Erik Braal denkt kortstondig na en verbindt dan twee nummers op het bord met een laatste pijltje. ,,De winnende play in de wedstrijd van zaterdag”, grijnst hij. Dan wandelt hij richting de businessclub van De Maaspoort.

Het is de coach van Heroes Den Bosch ten voeten uit. Natuurlijk wil hij wel tijd vrijmaken voor een interview, maar in gedachten is hij al bij de wedstrijd om de BNXT Supercup van zaterdag tegen de Belgische landskampioen Filou Oostende. En hoe hij die met zijn ploeg kan winnen.

Braal is geen coach die iets aan het toeval overlaat. Voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdagavond heeft hij met zijn ploeg deze week een driedaags trainingskamp belegd in België. ,,Om bij elkaar te zijn. Samen eten en samen in een zaaltje dingen bespreken. Dit team is nog niet zolang bij elkaar, dit hebben we nodig om een groepsgevoel te kweken.”

Woensdag speelde Braal met zijn ploeg een oefenwedstrijd tegen Spirou Charleroi die met 48-62 gewonnen werd. Eerder in de voorbereiding werd Kangoeroes Mechelen in Den Bosch al met 85-79 verslagen.

Voorbereiding

Braal is nog geen vier weken met zijn ploeg in voorbereiding op het nieuw seizoen. Een selectie die voor de helft bestaat uit spelers van de kampioensploeg van vorig jaar, aangevuld met zeven nieuwelingen. De laatste aanwinst, de Let Verners Kohs arriveerde nog geen twee weken geleden in De Maaspoort.

Braal: ,,Maar daar hebben alle teams mee te maken. Ook de spelers die met hun landenploegen actief waren op het EK haken pas later aan.”

Het grote doel voor Heroes wacht pas volgend voorjaar: de landstitel uit het voorbije seizoen prolongeren. Al verwoordt Braal dat liever anders. ,,We willen geen kampioen blijven, maar opnieuw kampioen worden. Zo zie ik dat. We moeten jagers zijn, hongerig om iets te winnen. Geen volgevreten titelhouders die hun kampioenschap wel even gaan verdedigen. Dat houd ik mijn team voor.”

Lange weg

Op weg naar het grote doel ligt er een lange weg. Die begint met twee weken waarin Heroes ook al prijzen kan winnen, te beginnen zaterdag in Oostende. ,,Of die BNXT Supercup belangrijk is? Eigenlijk niet. Natuurlijk willen we hem graag winnen en met deze talentvolle groep kan dat ook best. Maar een wedstrijd met stevige tegenstand die we verliezen, zouden we volgende week misschien wel prima kunnen gebruiken om nog beter te zijn.”

Volgende week immers wacht Heroes het kwalificatietoernooi voor de Champions League. De ploeg reist daarvoor dinsdag naar het Zuid-Spaanse Malaga waar op woendagavond Siauliai uit Litouwen de eerste tegenstander is. ,,Een goeie ploeg", zegt Braal. ,,Dat zal al een fikse dobber worden.”

Als Heroes de Litouwers verslaat, wacht twee dagen later thuisploeg Unicaja Malaga als tegenstander in de halve finale. ,,Natuurlijk is Malaga de grote favoriet tegen ons. Als wij daar tien keer tegen spelen, winnen we misschien een halve keer. Maar het is maar een wedstrijd en dan liggen er altijd kansen. Als zij een mindere dag hebben en wij op ons best zijn, kan het.”

Droom

Als eerste Nederlandse basketbalclub het hoofdtoernooi van de Champions League halen, is een droom voor Heroes. ,,We willen Europees stappen zetten. Als we de Champions League missen, is het bereiken van de tweede groepsfase in de FIBA Europe Cup ons grote doel. We willen hoe dan ook vooruit.”

