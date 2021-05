Heroes-coach Jean-Marc Jaumin rekent in de play-offs tegen Donar op een regelrecht basketbalgevecht

De tijd van surprises is voorbij. Na een knettergek bekertoernooi, waarin de volledige top vier van het Nederlandse basketbal vroegtijdig sneuvelde en het Limburgse BAL de verrassend winnaar werd, stelden de topclubs deze week in de kwartfinales van de play-offs orde op zaken.

De vier beste ploegen uit de voorbije competitie gaan de komende twee weken ‘gewoon’ uitmaken wie de nieuwe landskampioen wordt. In de ene halve finale stuit nummer één ZZ Leiden op titelverdediger Landstede Hammers uit Zwolle, dat de competitie pas als vierde afsloot.

In de andere halve finale neemt Heroes Den Bosch het als nummer twee op tegen nummer drie Donar Groningen. Een ontmoeting tussen de recordkampioen (16 titels) uit Den Bosch, die al sinds 2015 wacht op zijn zeventiende kampioenschap en de kampioen van 2016, 2017 en 2018. Heroes-coach Jean-Marc Jaumin rekent op een regelrecht basketbalgevecht. ,,Een echte clash”, zegt de Belg in Bossche dienst.

Titelfavoriet

Zijn ploeg wierp zich in de slotfase van de competitie samen met ZZ Leiden op tot de belangrijkste titelfavoriet. Met acht zeges op rij leken de Bosschenaren even onverslaanbaar. Maar met de bekernederlaag tegen Feyenoord kwam daar ruim twee weken geleden een einde aan. Vorige week zaterdag werd ook het eerste duel in de play-offs verloren (91-89 bij Yoast United). Maar dat werd deze week rechtgezet met een dikke zege (85-70) in de return én de plaatsing voor de halve finales.

,,Het is niet voor het eerst dit seizoen dat wij op ons best zijn als we met onze rug tegen de muur staan”, verwijst Jaumin naar de moeite waarmee Heroes zich eerder in de reguliere competitie voor de Elite A-groep plaatste.

Thuisvoordeel

Zover wil de coach het in de halve finales met Donar niet laten komen. ,,Door onze klassering in de competitie hebben we thuisvoordeel. Dat moeten we zondag in de eerste wedstrijd (om 16.00 uur in De Maaspoort, red.) al uitbuiten”, zegt Jaumin. Twee dagen later volgt de tweede wedstrijd in Groningen en, als het nodig is, is er op donderdag 20 mei een derde wedstrijd in Den Bosch. De ploeg die als eerste twee duels wint gaat naar de finale.

Het is zondag de vijfde keer dit seizoen dat Heroes Donar treft. De onderlinge stand is nu 2-2. In de competitie wonnen de Groningers twee keer en Heroes eenmaal. In Europees verband zegevierde de Bossche ploeg ook. ,,Maar dat was een ander Donar”, zegt Jaumin. ,,Sinds de trainerswissel (Pete Miller voor Ivan Rudez, red.) speelt die ploeg veel beter en sneller. We zijn dus gewaarschuwd.”

Volledig scherm Met een overwinning op Yoast United plaatste Heroes zich afgelopen dinsdag voor de halve finale van de play-offs. © Peter van Gogh