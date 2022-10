Heroes Den Bosch begint nieuwe Europese campagne met een nederlaag in Zwitserland

Het zou dicht bij elkaar zitten in de poule van Heroes, had Erik Braal vooraf gezegd. Daar kreeg de coach van de Bossche basketballers in deze eerste wedstrijd in elk geval gelijk in. In geen enkel van de vier kwartstanden was het verschil tussen Fribourg en Heroes woensdagavond groter dan drie punten.

Wat dan het verschil maakte tussen de Zwitserse thuisploeg en Heroes? ,,We gaven ze in elk geval te veel ruimte", concludeerde Braal achteraf. ,,Zij hadden 12 aanvallende rebounds, waaruit ze 21 punten maakten. Dat is dodelijk in zo'n wedstrijd.”

Quote We gaven de wedstrijd uit handen door een paar aanvallen­de fouten en loopfouten Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

,,En in de eerste helft moesten we er echt een schepje bovenop doen om bij te blijven”, aldus de coach. ,,Daar stond tegenover dat we na rust heel goed uit de kleedkamer kwamen en dat we toen even het momentum hadden. Maar dat gaven we weer uit handen door een paar aanvallende fouten en loopfouten.”

Fribourg leidde bijna de hele wedstrijd tegen Heroes. De thuisploeg nam halverwege het eerste kwart het heft in handen, nadat Heroes aanvankelijk nog met 5-10 had voorgestaan. Dat leidde tot een voorsprong van 23-20 voor de Zwitsers aan het einde van het eerste kwart. Bij rust was de marge twee punten groter: 42-37.

Kantelen

In het derde kwart leek het er even op dat Heroes de wedstrijd zou doen kantelen. De Bossche ploeg kwam voor het eerst sinds de openingsfase op voorsprong (44-46), maar zag Fribourg nog voor het begin van het vierde kwart orde op zaken stellen.

Dat slotkwart vingen de Zwitsers aan met een voorsprong van 62-55 die even later was uitgebreid tot een maximaal verschil van 13 punten: 70-57. Maar toen zette Heroes weer aan. De Bossche ploeg knokte zich terug tot 72-67 en mocht met nog vijf minuten te spelen weer hopen op een resultaat.

Zo klein mogelijke nederlaag

Maar zover liet Fribourg het niet komen. Met 83-78 beet Heroes uiteindelijk in het stof. Aan het einde zorgde de ploeg van Braal er nog voor dat de nederlaag zo klein mogelijk uitviel. ,,Zodat we straks de thuiswedstrijd tegen Fribourg misschien met een groter verschil kunnen winnen. Mochten we dan in punten gelijk eindigen in de poule, dan kan dat de doorslag geven in ons voordeel”, keek de coach al ver vooruit.

,,Dat zijn de Europese stappen die we nog moeten zetten. Nu moest ik een time-out nemen om mijn team hierop te wijzen”, aldus Braal.

Van der Mars en Kohs topscorers

Thomas van der Mars en Verners Kohs waren woensdag de topscorers aan Bossche zijde. Beiden waren goed voor 15 punten. In de andere wedstrijd in poule C van de FIBA Europe Cup won BC Pärnu Sadam uit Estland woensdagavond met 95-83 van FC Porto. Volgende week stuit Heroes in eigen huis op Pärnu en neemt Porto het in Portugal op tegen Fribourg.

Dat thuisduel wil Braal met zijn ploeg koste wat kost winnen. ,,Dat is het doel. Alle thuiswedstrijden winnen en dan uit ergens een overwinning stelen. Want met vier zeges ben je wel door naar de volgende ronde”, legde de coach uit.

Fribourg Olympic (Zwi) - Heroes Den Bosch 83-78.

Kwartstanden: 23-20, 19-17, 20-18, 21-23.

Scores Heroes: Kohs 15, Van der Mars 15, Thomas 11, Ndow 10, Price 10, Webster 5, Naar 4, Helfrich 3, Kok 3, Van Vliet 2.