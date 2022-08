Heroes Den Bosch begint voorbereiding op nieuw basketbalseizoen tegen Kangoeroes Mechelen

Twee weken later al speelt Heroes ‘voor het echie’ tegen Filou Oostende. In die wedstrijd, tussen de Belgische en de Nederlandse landskampioen, is de BNXT Supercup de inzet. Dat treffen is op 17 september om 20.30 uur in de Coretec Dome in Oostende. Seizoenkaarthouders en businessclubleden van Heroes hebben er gratis toegang.