Heroes Den Bosch bereikt de halve finale in het kwalificatietoernooi voor de Champions League

Het was een grillig potje basketbal woensdagavond in Malaga. Maar eigenlijk kwam Heroes Den Bosch nooit echt in de problemen. De landskampioen versloeg het Litouwse Siauliai met 85-73 en gaat verder in de kwalificaties voor de Champions League.

In de eerste time-out van de wedstrijd zette Heroes-coach Erik Braal zijn spelers nog maar eens op scherp. ,,This is an elimination game", beet hij zijn team toe. ,,Niet zomaar een wedstrijd. We moeten vechten. Vechten!”

Braal had tot zijn afgrijzen gezien hoe Heroes in de eerste vijf en halve minuut van de wedstrijd aanvankelijk een voorsprong nam van 10-2, maar die meteen weer zag verdampen tot een achterstand van 12-14. Zijn donderspeech mist de uitwerking niet. Althans, in de eerste helft.

Heroes nam het initiatief weer over van Siauliai, leidde na het eerste kwart met 23-18 en speelde daarna een tweede kwart om de vingers bij af te likken (27-10). Met een voorsprong van 22 punten (50-28) bij rust leek het ticket voor de halve finale al binnen.

Veerkracht

Maar dat was buiten de veerkracht van de Litouwse opponent gerekend. Siauliai stroopte in het derde kwart de mouwen op en zette de jacht in op de Bossche ploeg. Bij het aanbreken van het slotkwart was de marge teruggebracht tot tien punten 62-52.

Maar echt aan het wankelen raakte Heroes nooit. De voorsprong bleef minimaal negen punten en na een degelijk vierde kwart stond er uiteindelijk 85-73 op het scorebord. Ruim voldoende om de laatste vier te bereiken van het kwalificatietoernooi voor de Champions League.

Unicaja Malaga

Daarin is komende vrijdagavond thuisploeg Unicaja Malaga de tegenstander. De Spanjaarden zijn zwaar favoriet in dat treffen. Of zoals Braal het vorige week nog zei: ,,Als wij tien keer tegen hun spelen, winnen we misschien een halve keer. Maar het gaat nu om één wedstrijd en daarin liggen altijd kansen.”

Braal was content met de winst op Siauliai. ,,Het was inderdaad een grillige wedstrijd, maar dat is typerend voor de beginfase van het seizoen. Dan is alles natuurlijk nog niet honderd procent.”

Fysiek spel

De tijdelijke terugval van zijn team in het derde kwart had hem niet verrast. ,,Je weet dat een ploeg als Siauliai er alles aan gaat doen om terug in de wedstrijd te komen. Daarbij schuwden zij fysiek spel niet en daar hadden wij het moeilijk mee. Maar gelukkig bleven we wel overeind.”

De Let Verners Kohs en de Australiër Emmett Naar waren woensdag de topscorers bij Heroes. Beiden waren goed voor zeventien punten. Thomas van der Mars tekende voor twaalf punten.

Overigens werd woensdag duidelijk dat het vertrek van Mohamed Kherrazi bij Heroes definitief is. Eerder deze week meldde Brabants Dagblad al dat er voor de forward geen toekomst meer was in Den Bosch. Over de ontbinding van zijn contract is nu een akkoord bereikt.