Heroes Den Bosch bezorgt ZZ Leiden eerste seizoensnederlaag in zinderende basketbalthriller

De ontknoping was er een met een hoog Hollywood-scenario. Een halve seconde voor het eind van de verlenging boog Alan Herndon met de beslissende score een achterstand van 86-87 om in een voorsprong van 88-87 voor Heroes. In de halve tel die nog restte dacht ZZ Leiden daarna nog tot een driepuntsschot te komen dat nog binnen viel ook. Maar de arbiters waren onverbiddelijk. Het schot van Marijn Ververs was net buiten tijd en de treffer werd geannuleerd. Dol van vreugde vierden de spelers van Heroes daarna de overwinning.

In het eerste kwart had Heroes nog niets in te brengen tegen Leiden. De koploper voerde een waar driepuntsbombardement uit en leidde na tien minuten met 19-29. Maar in het tweede kwart (17-11) richtte Heroes zich op. De ploeg kwam verdedigend veel beter voor de dag en had bij rust het gat bijna gedicht: 36-40. In het derde kwart lukte da helemaal en kwamen de Bosschenaren bij 47-44 voor het eerst op voorsprong. Maar Leiden knokte weer terug en ging met een voordelige marge van 51-53 het slotkwart in.