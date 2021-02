Heroes Den Bosch gaat met dikke winst op Almere Sailors de interlandbreak in

Na de moeizame zeges op Feyenoord en BAL van de afgelopen week had Heroes Den Bosch een dikke overwinning nodig om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan. Die kwam er zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Almere Sailors (119-74), al leek het daar in de eerste helft nog niet op (50-39).

Met name in het eerste en begin van het tweede kwart had Heroes het moeilijk met de debutant in de Dutch Basketball League. De ploeg uit Flevoland, met Bosschenaar Brian van de Weijenberg in de gelederen, dichtte doodleuk een achterstand van 28-20 en kwam met 32-34 voor.

Ondanks de carnavalsmuziek in de lege Maaspoort, was Heroes-coach Jean-Marc Jaumin in die fase allesbehalve amused langs de lijn. Maar de Belg kreeg zijn team toch weer op de rit. Met name in het derde kwart hield Heroes schrikbarend huis: 39-9.

Daarmee was de wedstrijd meteen gespeeld. In het vierde kwart werd al na goed vier minuten met een dunk van Alan Herndon de 100-punten grens geslecht. De teller stopte uiteindelijk bij 119-74.

Topscorer

DeMario Mayfield was zaterdag topscorer bij Heroes met 22 punten. JaCori Payne tekende voor 19 punten, Stefan Wessels voor 15 en Jose Dimitir Maconda en Boy van Vliet ieder voor 14. In de slotfase van de wedstrijd gaf Jaumin het pas 15-jarige talent Florian Rijkers uit Vught opnieuw meer dan 4 minuten speeltijd.

Door de komende interlandbreak, waarbij Van Vliet de enige speler van Heroes is die is opgeroepen voor Oranje, duurt het nu twee weken voordat Heroes weer in actie komt in de Dutch Basketball League. Op zaterdag 27 februari staat de uitwedstrijd tegen Apollo Amsterdam op het programma (aanvang 16.00 uur).