Heroes Den Bosch gaat niet verder met coach Jean-Marc Jaumin

Udense dressuur­ama­zo­ne draait bij concours in München mee in de top: ‘Ze weten nu wie Dinja van Liere is’

15 mei Dressuuramazone Dinja van Liere uit Uden heeft zich bij een paardenconcours in München tussen de Duitse top genesteld. Met de merrie Haute Couture werd ze tweede in de Grand Prix en in de Grand Prix Special. En met de hengst Hermès reed ze twee keer naar de vijfde plaats in een viersterrenwedstrijd. ,,Het was een topweekend. Ze weten nu in ieder geval wie Dinja van Liere is.”