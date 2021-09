Heroes Den Bosch geeft landskampioen ZZ Leiden klop op openingsdag competitie

Nieuw Heroes kan ook knokken: ‘De veerkracht die we toonden is onze grootste winst’

15 september Dat het nieuwe Heroes goed kan basketballen had de Bossche ploeg in zijn eerste drie oefenwedstrijden al laten zien. Dinsdagavond tegen het Duitse Academics Heidelberg toonde de ploeg van trainer Erik Braal ook te kunnen knokken als dat nodig is. Het resulteerde in een 85-79-overwinning.