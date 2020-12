Heroes Den Bosch: ‘Hervatting basketbaleredivisie wellicht half januari’

Van Oosterhout praat de spelersgroep van Heroes woensdag meteen bij over de gevolgen van dat kabinetsplan. ,,Dat betekent dat we weer ergens naar toe kunnen gaan werken. Voluit trainen om zo snel mogelijk de competitie te hervatten.”

Wanneer die competitie weer begint is nog niet duidelijk. Heroes gaat daarover op korte termijn in conclaaf met de andere clubs uit de Dutch Basketbal League (DBL), de Nederlandse eredivisie. ,,Sommige clubs hebben al gezegd: als we op de zeventiende mogen gaan trainen, kunnen we vanaf de achttiende weer spelen. Maar dat lijkt mij nogal vroeg", zegt Van Oosterhout.

In shape

,,Na twee maanden met alleen aangepast trainen hebben we wel een aantal weken nodig om weer in shape te komen. Er zijn ook clubs die denken dat daar vier tot zes weken voor nodig is, maar dat lijkt mij dan weer aan de lange kant. Ik denk dat je er met een week of drie wel bent. Rekening houdend met de kerst die er nog tussenzit, zou de competitie dan wellicht half januari weer kunnen beginnen”, aldus Van Oosterhout.

Heroes speelde begin oktober twee competitiewedstrijden, voordat het seizoen door de coronamaatregelen van het kabinet op slot ging. Sinds half oktober mocht er alleen nog maar in kleine groepjes en op anderhalve meter afstand getraind worden. Daar komt nu dus een einde aan, zodra de Eerste en Tweede Kamer het kabinetsplan hebben goedgekeurd.

Nieuwe spelers

Voor Heroes betekent dat ook dat de club snel op zoek moet naar enkele nieuwe spelers. Tijdens de coronapauze liet de club de Litouwer Gilvydas Biruta en de Serviër Aleksandar Aranitović vertrekken, omdat die allebei een try-out-contract hadden en niet afdoende beoordeeld konden worden. ,,We hebben financieel scherp aan de wind gezeild", zegt Van Oosterhout daarover. ,,De uitgaven hebben we beperkt omdat we niet wisten hoelang de coronastop zou duren. Daarin zijn we slim te werk gegaan.”

Zo gaf Heroes de Irakese international DeMario Mayfield toestemming om drie weken bij het Iraakse nationale team te blijven voor wedstrijden in de Asia Cup in Bahrein. ,,Onder normale omstandigheden zou hij maar een week weggeweest zijn. Maar met Irak kon hij nu normaal trainen en spelen en bij ons niet. Bovendien konden wij een goede financiële deal met de Iraakse bond sluiten. Daarnaast zijn onze Nederlandse internationals Thomas van der Mars, Boy van Vliet en Morgan Stilma in november ook langer bij Oranje geweest dan normaal”, zegt Van Oosterhout.

Europe Cup

De eigenaar van Heroes gaat er vanuit dat zijn club in elk geval enkele competitiewedstrijden heeft gespeeld voordat eind januari de eerste duels in de FIBA Europe Cup wachten. Voor de organisatie van de groepswedstrijden in dat toernooi stelde Heroes zich dinsdag officieel kandidaat. ,,We hebben echt een geweldig bid in elkaar gezet. Hopelijk gaat de FIBA daar ja tegen zeggen", aldus Van Oosterhout.