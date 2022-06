Heroes Den Bosch houdt de kans op nog een basketbaltitel levend met gelijkspel in Groningen

Een gelijkspel in basketbal? In de play-offs van de nieuwe BNXT League kan het. Omdat de strijd ook in de halve finales over twee wedstrijden gaat, hielden Donar Groningen en Heroes Den Bosch er zondag bij 68-68 mee op.

Geen verlenging, zoals gebruikelijk, maar een volledig in evenwicht zijnde stand voor de return van komende dinsdag in Den Bosch. Daarin moet Heroes proberen er een nieuwe finaleplaats uit te slepen in dit successeizoen.

Een week nadat de ploeg van trainer Erik Braal zich in Leiden tot landskampioen kroonde, moest Heroes zondag in Groningen aan de bak in de halve finales van de BNXT play-offs, de nieuwe gecombineerde competitie van Nederlandse en Belgische teams.

Daarin domineren in de eindfase niet, zoals vooraf gevreesd, de Belgen, maar hebben juist de Nederlandse teams de overhand. Drie van de vier halve finalisten komen uit Nederland: Heroes, Donar en ZZ Leiden. De vierde ploeg is Filou Oostende, dat dit seizoen voor de elfde opeenvolgende keer Belgisch landskampioen werd.

Zevende keer

Heroes had wellicht gerekend op een confrontatie met Kangoeroes Mechelen in de halve eindstrijd, maar de favoriete Belgen vlogen en vrijdag uit tegen het verrassend sterke Donar. Dus stond Heroes zondag tegenover de Groningers, voor de zevende keer al in dit seizoen.

In de competitie wonnen de Bosschenaren twee keer en in de nationale play-offs werd het vorige maand in de halve finales in drie wedstrijden 3-0. Alleen de bekerfinale in maart werd in Martiniplaza verloren. Zondag werd het dus een gelijkspel.

Flitsend

Heroes kwam flitsend uit de startblokken in Groningen. Binnen twee minuten stonden de ploeg op een voorsprong van 0-10. Donar liet de eerste score pas na drie minuten spelen aantekenen.

Heroes hielde Donar het hele eerste kwart (13-22) op afstand. In de tweede tien minuten liep de ploeg verder uit naar 15-30, waarna Donar zich met een 12-2-run terugknokte naar 27-32. Bij rust leidde Heroes met 29-38.

Drieduizend bezoekers zagen hoe de thuisploeg zich in het derde kwart wel naast Heroes knokte (55-55). In de slotfase leek de wedstrijd alsnog de kant van Donar op te vallen, maar met een later driepunter sleepte Austin Price er op de valreep een gelijkspel voor Heroes uit (68-68).

Maxhuni

Edon Maxhuni was zondag topscorer bij Heroes met 17 punten. Dwayne Lautier-Ogunleye kwam tot 15 punten en Austin Price tot 12.

De return in De Maaspoort begint dinsdagavond om 20.00 uur. In de andere halve finale won ZZ Leiden zondag met 84-82 van Filou Oostende. Ook die twee teams staan dinsdag, dan met Oostende als thuisploeg, opnieuw tegenover elkaar.