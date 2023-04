Heroes Den Bosch is niet langer meer koploper, spannend duel wordt verloren in de eigen Maaspoort

Heroes Den Bosch is zijn koppositie in de BNXT-League kwijt. De Bossche basketballers verloren voor de vierde keer in vijf wedstrijden van een Belgische tegenstander. Na een spannende wedstrijd won Telenet Giants Antwerp met 65-70 in de Maaspoort.

Verners Kohs zorgde in de slotfase van het vierde kwart nog voor enthousiasme bij het Bossche publiek. Met nog een kleine tweeëneenhalve minuut op de klok bracht hij de thuisploeg langszij: 62-62. Een klein gaatje van zes punten werd gedicht en het momentum leek bij Heroes te liggen, maar de thuisploeg kon niet doordrukken. Na een spannende wedstrijd trok Telenet Giants Antwerp aan het langste eind.

Fysiek sterke aanval

Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Dan weer lag het initiatief bij de één, dan weer bij de ander. ,,Het verschil zat in de vrije worpen en de fysiek sterke aanval van Antwerpen”, zegt Heroes-speler Jito Kok. Al lag het scoringspercentage van de vrije worpen bij de thuisploeg met meer dan 86 procent, wel hoger dan die van de Belgen, ruim 75 procent. Alleen kregen de Belgen er bijna twee keer zoveel 29 om 15.

Halverwege stond de thuisploeg nog op voorsprong, maar die marge verdampte snel in het derde kwart. ,,Antwerpen heeft een fysiek sterk team waar het moeilijk tegen te scoren is. In de eerste helft lukte dat nog wel goed, maar in de tweede helft paste zij hun verdediging aan. Toen werd het lastiger voor ons. Al deden we het verdedigend wel goed. We hebben er hard voor gevochten.”

Mindere fase van het seizoen

Dat was niet genoeg om de koppositie te behouden. Heroes zit in een mindere fase van het seizoen. De ploeg kan beter en dat heeft het eerder dit seizoen laten zien. ,,Tegen Charleroi ging het afgelopen woensdag lekker. We moeten gewoon hard blijven werken en vertrouwen in jezelf en elkaar blijven houden. Het gaat ook alweer beter.” De 29-jarige ziet een stijgende lijn bij het team.

Wat doet zo’n mindere periode met hem? ,,Iedereen gaat daar anders mee om. Natuurlijk denk ik wel na over wat ik zelf, maar ook het team beter kan doen. Maar als ik thuis ben dan kan ik het wel loslaten. Anders krijg je een basketbal burn-out. Ik heb genoeg andere hobby’s, zoals gamen en fotograferen, die voor afleiding zorgen.” Het liefst maakt hij straatfoto’s, van mensen die hij tegenkomt. ,,Als ik vrij ben dan vind ik het fijn om door Den Bosch te lopen.” Hij woont in een appartement in de Brabantse provinciehoofdstad, maar komt oorspronkelijk uit Wageningen, waar hij als klein jongetje begon met basketballen bij Pluto. Vandaar maakte hij als tiener de overstap naar de jeugdopleiding van de Bossche club.

Kok keerde dit seizoen terug bij de club waar hij zo’n veertien jaar geleden als jeugdspeler basketbalde. Daarna trok hij de wereld over. De 29-jarige speelde onder andere in Spanje, Verenigde Staten, Griekenland, Estland, Duitsland en België. ,,Het is leuk om hier terug te zijn. Ik kende een aantal spelers en de staf al. Daarnaast ben ik nu dichter bij huis. Dus kan mijn moeder vaker komen kijken.”

Heroes Den Bosch - Telenet Giants Antwerp 65-70

Kwartstanden: 18-11, 22-23, 11-21, 14-15.

Scores Heroes: Kohs 12, Van der Mars 10, Van Vliet 9, Naar 8, Ndow 8, Price 6, Thomas 5, Webster 5, Kok 2.